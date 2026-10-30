国分「ルート開発支援　業務用・特殊ルート菓子商談会」

明星「中華三昧 麻辣涼麺」５月６日より全国発売

明星食品は２０１９年５月６日より、夏の定番「明星 中華三昧 涼麺」シリーズから「明星 中華三昧 麻辣涼麺」を全国で新発売する。「明星 中華三昧」は、高級袋めんの先駆けとして１９８１年に誕生した、本格中…