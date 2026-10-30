国分「ルート開発支援　業務用・特殊ルート菓子商談会」

井村屋（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本康）は、SNSで話題を集めた具なしの“素（す）の中華まん”「すまん」を、より試しやすい2コ入パッケージへ変更、さらに動物性原料不使用へリニューア…
国分グループ本社は１０月２２日、２０２６年度「業務用・特殊ルート菓子商談会」を東京・日本橋プラザビルで開催した。同商談会は国分本社グループが持つ多様な取引きルートと菓子メーカーの商品を結びつけ、新たな販売ルートと需要喚起を促す展示商談会で、外食、中食、レジャー施設、ノベルティ、百貨店外商、アミューズメント、食材、酒類卸店など取引先販売店には業態にあった商品・活用方法を、菓子メーカーには未開拓ルートへの提案機会となる。同社ではこの商談会を通して２０３０年度には菓子部門売上高１０００億円を目指す。この日、会場には外食や特殊ルートのバイヤーが訪れ、日頃、取り扱わない商品の有効活用について、意見交換していた。一方、出展者であるフルタ製菓、不二家、ぼんちなど菓子メーカーは新たなルートを求めてセールスを進めていた。国分グループ本社では食品だけではなく酒類、菓子など全カテゴリーにこうしたきめ細かいマーケティング戦略を展開している。