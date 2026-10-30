キリン「氷結® ご褒美スパークリング２種」新発売

外食業界が振るわない。その原因は外食産業のサービス低下だという。なぜ、サービスが低下したのか、まず上げられるのが、従業員の教育不足、さらに３Ｋ「汚い」「危険」「きつい」という職場。そして外食企業はブラ…
キリンビール（社長：堀口英樹）は、みずみずしい果実のおいしさをお届けする「キリン 氷結®（以下、氷結®）」ブランドから「キリン 氷結® ご褒美アップルスパークリング（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）および、「キリン 氷結® ご褒美洋梨スパークリング（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）の2商品を12月1日より全国で新発売する。年末である12月は、1年頑張った自分を労いたい気持ちから、自分への「ご褒美」の需要が高まる季節。今回発売する「キリン 氷結® ご褒美アップルスパークリング（期間限定）」と「キリン 氷結® ご褒美洋梨スパークリング（期間限定）」は、このようなニーズに着目した冬限定商品。「キリン 氷結® ご褒美アップルスパークリング（期間限定）」は、爽快な炭酸感とともに、りんごのみずみずしい果実感と上品で豊かな香りが広がる、“ご褒美感”のある味わい。「キリン 氷結® ご褒美洋梨スパークリング（期間限定）」は、爽快な炭酸感とともに、洋梨のなめらかでジューシーな果実感と芳醇で上品な香りが広がる、余韻まで楽しめる“ご褒美感”のある味わいとなっている。パッケージはそれぞれのフレーバーカラーに雪の結晶やゴールド、フルートグラスをあしらうことで、冬らしい季節感と「ご褒美感」を表現しされているという。【商品概要】■商品名：①「キリン 氷結® ご褒美アップルスパークリング（期間限定）」、 ②「キリン 氷結® ご褒美洋梨スパークリング（期間限定）」 ■発売日：12月1日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：①5%、②4% ■純アルコール量： ①350ml缶:14g／500ml缶:20g、②350ml缶: 11.2g／500ml缶:16g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場、キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）