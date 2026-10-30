キリン「氷結® ご褒美スパークリング２種」新発売

小林俊雄著「超一流のおもてなし・はスマホ一つできる」

外食業界が振るわない。その原因は外食産業のサービス低下だという。なぜ、サービスが低下したのか、まず上げられるのが、従業員の教育不足、さらに３Ｋ「汚い」「危険」「きつい」という職場。そして外食企業はブラ…