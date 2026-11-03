マルヤナギ小倉屋「まめむぎマルシェ」阪急に出店

マルヤナギ小倉屋のコンセプトショップ「まめむぎマルシェ by マルヤナギ」は、11月4日から10日まで阪急うめだ本店で開催される「～まだ知らない食の魅力に出会う～ 発掘！おいしい兵庫」に初出店する。JAみのりと協働で栽培する兵庫県北播磨産もち麦「キラリモチ」を使い、冷凍もち麦おにぎり「きらりむすび」やもち麦おはぎ、もち麦100％チップス「麦の助」などを7日間限定の特別価格で販売する。 ＜イベント情報＞開催期間：2026年11月4日（水）～11月10日（火）／会場：阪急うめだ本店 地下2階 フードイベントプラザ ＜商品情報＞冷凍もち麦おにぎり「きらりむすび」全5種：1袋5～7個入り777円（税込）※商品により入り数が異なる／もち麦おはぎ・きなこおはぎ：各1個216円（税込）／もち麦100％チップス「麦の助」：プレーン486円（税込）、極味だし味・カレー味各540円（税込）／URL：https://www.maruyanagi.co.jp/mochimugi/