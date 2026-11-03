スターバックス「Ｂｅ ａ Ｓａｎｔａ」寄付企画開催

スターバックス コーヒー ジャパンは、地域のこども食堂を支援する「Be a Santa ドネーションプログラム」を11月2日から実施する。2022年に始まり5年目を迎える取り組みで、今年はドリンクに追加できる「Be a Santa クッキー トッピング」を初めて販売。同商品の売り上げの一部と、スターバックス リワードでためたStarによる寄付を活用し、全国のこども食堂へお菓子のホリデーギフトを届ける。 ＜商品情報＞商品名：Be a Santa クッキー トッピング／価格：持ち帰り69円（税込）、店内利用70円（税込）／販売期間：2026年11月2日（月）～11月19日（木）※なくなり次第終了／販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）／絵柄：プレゼント、クリスマスツリー、サンタ帽の全3種類からランダム ＜寄付情報＞Starによる寄付期間：2026年11月6日（金）～12月25日（金）／25 Starsから寄付可能／寄付金額が上限に達した場合は予告なく終了する場合あり