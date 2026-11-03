日本アクセス「チン！するレストラン」宮崎で開催

江戸東京野菜はここで買えます。
日本アクセスは、コープみやざきと連携し、冷凍食品とアイスクリームを90分間食べ放題で楽しめる「チン！するレストランinコープみやざき佐土原店」を12月5、6日に開催する。宮崎県内のスーパーマーケットでは初開催。店内で販売する多彩な冷凍食品やアイスクリームを実際に試食することで、来場者と新たな商品との出会いを創出する。各日3回の完全予約制で、計約180人の参加を予定している。 ＜イベント情報＞開催日：2026年12月5日（土）・6日（日）／時間：11時～12時30分、13時30分～15時、16時～17時30分／会場：コープみやざき佐土原店 くつろぎコーナー（宮崎市佐土原町大字下那珂2642番地）／対象：店内販売商品の冷凍食品・アイスクリーム※一部対象外あり／料金：1人2,500円（税込）、小学生1,250円、小学生未満無料／定員：各回30人／応募期間：2026年11月2日（月）～11月15日（日）／応募多数の場合は抽選／応募フォーム：https://order.miyazaki.coop/tmc-prog/InternetQA/QuestSvt?formid=37