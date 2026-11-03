日本アクセス「チン！するレストラン」宮崎で開催

第８６７話 漠然と、蕎麦は日本産と思い込んでいた。

～ ある女子大における特別講座から ❷ ～ さて本論だが、お話する｢江戸蕎麦学｣は、次の三本の柱から成っている。 ①蕎麦は、植物も麺も中国から入って来た。 これは京都大学名誉教授大西近江先生や…