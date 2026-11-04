コーストインサイト「ＯＲＣＡ ＮＯＲＭ」発売

コーストインサイトは、粉末タイプのカフェイン飲料「ORCA NORM（オルカノーム）」を11月4日から公式オンラインストアで本格販売する。砂糖、甘味料、着色料、クエン酸を使用せず、水に溶かすとほぼ透明になるのが特徴。1包にカフェイン80mgとL-テアニン160mgを配合し、ライムの香りですっきりとした飲み口に仕上げた。コーヒーによる歯の着色やエナジードリンクの甘さが気になる人に向け、「第三のカフェイン飲料」として提案する。 ＜商品情報＞商品名：ORCA NORM（オルカノーム）／名称：粉末飲料／内容量：20包入り／価格：5,000円（税込）／主な配合成分：1包当たりカフェイン80mg、L-テアニン160mg、ナイアシンアミド、難消化性デキストリン／砂糖・甘味料・着色料・クエン酸不使用／飲み方：1包を水180ml以上に溶かし、1日1包を目安に飲用／賞味期限：製造から2年／販売開始日：2026年11月4日（水）／販売場所：公式オンラインストア／2027年1月31日まで送料無料キャンペーンを実施／https://orca-norm.coastinsight.com/