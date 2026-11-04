ブロンコビリー「福袋２０２７」発売

ブロンコビリーは、全国148店舗で「福袋2027」を2027年1月2日から数量限定で発売する。価格は5,000円で、全国の店舗で使える1,000円引きクーポン5枚の計5,000円分に加え、鉄板をモチーフにした陶器プレート、リバーシブル仕様のクッション、トートバッグ、ぷっくりシールの限定アイテム4点をセットにした。さらに、豪華賞品が当たるチャンスのある、はずれなしの「うんめぇ～ラッキーカード」も封入する。＜商品情報＞商品名：福袋2027／発売日：2027年1月2日（土）／価格：5,000円（税込）／販売店舗：ブロンコビリー148店舗／セット内容：5,000円分の福袋限定特別クーポン、ブロンコおじさん鉄板風オリジナル陶器プレート、オリジナルクッション、オリジナルトートバッグ、オリジナルぷっくりシール、うんめぇ～ラッキーカード／数量限定、なくなり次第終了／1人1袋まで／店頭販売のみ、予約不可／https://www.bronco.co.jp/