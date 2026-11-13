加藤産業「２０２６年９月　連結決算増収増益」

加藤産業（兵庫県西宮市 加藤和也社長）は２０２６年９月期連結決算を発表した。それによると営業収益１兆２４５０億２００万円（前年比２，５％増）、営業利益１８７億８２００万円（同３，３％増）、経常利益２１３億２８００万円（同６，１％増）、当期純利益１４８億４０００万円（同１２，２％増）の増収増益となった。加藤社長は「食品価格が上昇する中で、顧客のための取り組みや、生産性の向上、デジタル技術の導入、組織力、人材の育成などが効果を上げた。酒類では酒税改正の影響も少なく、前年をクリアーした。海外事業では海外市場の変化が大きいので、安定的な運営を心掛けている」。来年度から実施される消費税減税については「減税イコール消費拡大という判断はできない」と厳しい姿勢を見せた。部門別営業収益は常温流通事業７５２２億９３００万円（同１，４％増）、低温流通事業１２０７億３８００万円（同２，４％増）、酒類流通事業は営業収益２６３３億１４００万円（同３，４％増）、海外事業１０４４億８００万円（同９，０％）。