カバヤ食品が2026年9月29日に新グミブランドとして発売した、こころほどける、“まるで生食感”デザート「ナマロワ」が、発売から約1か月でブランド総出荷数300万個を突破したと発表した。同社は、間食･おやつとして喫食される機会が多いグミにおいて、「デザートとして楽しむ」という新たな喫食シーンを創出し、成長速度がやや落ち着きつつある市場のさらなる成長に貢献するため、『ナマロワ』を発売。同商品は、エアレーション製法と独自の原料配合により実現した“まるで生食感”のしっとり柔らかい食感が特長のデザートグミ。異なる2つのフレーバーと食感を組み合わせた2層構造により、それぞれの味わいが絶妙に掛け合わさることで奥深い味わいを実現。これらの食感と味わいが織りなす、これまでのグミにはない独自の価値こそが、『ナマロワ』ならではの特長となっている。同社が実施した購入者実態調査では、「ナマロワ」購入者の8割以上が「口の中でふわっとほどける食感がある」「外側と内側で異なる食感を楽しめる」といった食感面に加え、「自分へのちょっとしたご褒美になった」、「ちょっと贅沢な気分になれた」といった情緒面についても評価されていることが判明。さらに、喫食シーンでは「自宅でくつろいでいるとき」が最多回答となり、購入理由では、「“生食感”がどのような食感か気になったから」 が最も多い結果となったという。同結果から、同社では、「ナマロワ」が提案する心をゆるやかにほどくデザート体験が、購入された多消費者に受け入れられていることが示されたほか、、スイーツの口どけや柔らかさの表現に使用される“生食感”というキーワードをグミに使用したことが、多くの消費者の購入を後押しした要因の一つであったとしている。