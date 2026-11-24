キリンホールディングスは、「食の安全・安必」および「健康の増進」などアジアの抱える食糧問題を自主解決する食品科学研究員育成をサポートする「国連大学キリンフェローシップ」を今年も支援する。フェロ一はそれ…
ビーケー・ジャパンは、バーガーキングの人気サイドメニューを詰め合わせた大容量パック「ビッグバーレル」から、冬季限定商品2種類を11月27日より発売する。「ビッグバーレル アメリカン スモーキーチキン」は、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスで仕上げた骨付きチキンを24ピース詰め合わせた商品。ジューシーな手羽元を使用し、食べ応えのある味わいに仕上げた。一方、「ビッグバーレル ミックス」は、フレンチフライLサイズ2個分、チキンナゲット8ピース、オニオンリング1袋分を組み合わせた。クリスマスや年末のパーティー、家族や友人との集まりなど、さまざまな場面で楽しめる商品として提案する。 ＜商品情報＞発売日：2026年11月27日（金）／販売期間：期間限定／商品・価格：ビッグバーレル アメリカン スモーキーチキン2,900円（税込）、ビッグバーレル ミックス1,500円（税込）／内容：アメリカン スモーキーチキン24ピース、またはフレンチフライLサイズ2個分・チキンナゲット8ピース・オニオンリング1袋分／ミックスにはBBQソースまたはマスタードソース1個付き／一部店舗では取り扱いなし／公式サイト：https://www.burgerking.co.jp/