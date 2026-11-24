ビーケー・ジャパンは、バーガーキングの人気サイドメニューを詰め合わせた大容量パック「ビッグバーレル」から、冬季限定商品2種類を11月27日より発売する。「ビッグバーレル アメリカン スモーキーチキン」は、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスで仕上げた骨付きチキンを24ピース詰め合わせた商品。ジューシーな手羽元を使用し、食べ応えのある味わいに仕上げた。一方、「ビッグバーレル ミックス」は、フレンチフライLサイズ2個分、チキンナゲット8ピース、オニオンリング1袋分を組み合わせた。クリスマスや年末のパーティー、家族や友人との集まりなど、さまざまな場面で楽しめる商品として提案する。 ＜商品情報＞発売日：2026年11月27日（金）／販売期間：期間限定／商品・価格：ビッグバーレル アメリカン スモーキーチキン2,900円（税込）、ビッグバーレル ミックス1,500円（税込）／内容：アメリカン スモーキーチキン24ピース、またはフレンチフライLサイズ2個分・チキンナゲット8ピース・オニオンリング1袋分／ミックスにはBBQソースまたはマスタードソース1個付き／一部店舗では取り扱いなし／公式サイト：https://www.burgerking.co.jp/