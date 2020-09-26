サンヨー食品「サッポロ一番劇場＠虎ノ門市場」オープン

サンヨー食品（本社：東京都港区、代表取締役社長：井田純一郎）は、主力商品「サッポロ一番」のアレンジメニューを提供する店舗「サッポロ一番劇場 ＠虎ノ門横丁」を、東京 港区の虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー「虎ノ門横丁」内にて10月10日まで期間限定でオープンする。同店は、マッキー牧元氏がプロデュースし、おなじみ「サッポロ一番」の「しょうゆ味」「みそラーメン」「塩らーめん」を使ったアレンジメニューを展開。メニューの考案は、マッキー牧元氏が今最も注目している、宮木康彦シェフ（自由が丘「mondo」）と西岡英俊シェフ（銀座「Renge equriosity」）が担当。イタリアンと中国料理のトップシェフ2名が開発した豪華メニューで「サッポロ一番」のポテンシャルと可能性の雄大さが感じられる企画となっている。【概要】■店舗名：「サッポロ一番劇場 ＠虎ノ門横丁」 ■期間：9月25日～ 10月10日 ＜平日：ランチ12：00～ 売り切れ終い・ディナー18：00～（LO21：00）／土日：ランチ12：00～ 売り切れ終い・ディナー17：30～（LO21：00）＞ ■エリア：虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー３F 虎ノ門横丁（東京都港区虎ノ門一丁目17番1号） ■ホームページ： https://www.toranomonhills.com/toranomonyokocho/1029.html