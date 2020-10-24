緊急セミナー「ＪＲ東海初代社長須田寛氏」講演決定

食品サポート連合「情報交流と勉強会」（フードボイス主催）では、来る１１月１０日、ＪＲ東海初代社長 須田 寛氏（鉄道友の会 会長）の講演会を開催します。講演テーマ―は「新幹線、昭和・平成・令和へと繋ぐ～リニア企望（希望）」と題し、新幹線誕生からリニアモーターカーまで、夢、希望をつなぐ貴重なお話を賜ります。ご承知の通りリニア技術は２１世紀、２２世紀につなぐ夢の技術で各方面での技術利用が期待されています。須田氏、８９歳というご高齢にもかかわらず情熱と夢の人生を歩まれております。また、基調講演には健康の源は腸にあり、健康一筋に歩んでこられた北野 巧氏に「腸が元気なら体もイキイキ」をテーマにご講演を賜ります。差し迫ったご案内ですが、是非ともご参加賜りますようお願いいたします。

なお、人気講演により定数に達すると入場をお断りするケースもございます、あらかじめご了承ください。 申し込み先着順となります 。定員になり次第締め切ります。

１５：００ コメンテータによる基調講演

「納豆丸ごと濃縮サプリ～腸が元気なら体もイキイキ」なぜ腸が元気になるの？

北野 巧氏（株式会社トプラス 代表取締役）

１５：３０ 我が社のマーケティング戦略

「新幹線 昭和、平成、令和へと繋ぐ リニア企望 （希望）」

須田 寛氏（鉄道友の会 会長）

講演の後、記念写真を写します。

１７：００ 閉会

日時 ２０２０年１１月１０日（火曜日）午後３時００分～午後５時００分

会場 学士会館（東京都千代田区神田錦町３－２８ 電話03-3292-5936 ）

参加費 会員２５００円、 一般３０００円。

申込方法 下記アドレスに必要事項を記入の上、返信用メールにて申し込み下さい。

※下記リンクより「出席・欠席」を記入の上、ご返事下さい。

http://fv1.jp/food_union/teirei/

締切日１１月5日（金曜日）午後５時 厳守

問合せ先 foodvoice@fv1.jp

ホームぺージ https://fv1.jp/food_union/ フードボイス https://fv1.jp