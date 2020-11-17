国分「低温卸売事業をエリアカンパニーに事業統合」

国分グループ本社（本社：東京都中央区、会長兼 CEO：國分勘兵衛）は、グループ企業である国分フードクリエイト（株）の東北、関信越、近畿・中四国エリアの低温卸売事業をエリアカンパニー（国分東北（株）、国分関信越（株）、国分西日本（株））へ事業統合する。 国分フードクリエイトは、北海道と九州を除く各エリアで、低温卸売事業を拡大しているが首都圏を除くエリアの低温卸売事業を再編し、エリアカンパニーの常温・チルド・冷 凍3 温度帯フルライン機能を強化することになった。国分フードクリエイトは首都圏エリアの低温卸売会社として集中する。事業統合予定日、2021年7月1日、再編エリアにおける2020年度の年間想定売上高、東北エリア10,500百万円、関信越エリア28,700百万円、西日本（近畿・中四国）エリア21,800百万円。国分フードクリエイト本社所在地：東京都中央区日本橋1-2-6、代表取締役社長執行役員山崎佳介、資本金500百万円、売上高176,354 百万円（2019年12月期）、従業員数341名（2020年10月末日時点）、国分東北、本社所在地宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-35 三共仙台東ビル5階、代表取締役社長執行役員石橋 逸平、資本金500百万円、売上高98,826百万円（2019年12月期）、従業員数353名（2020 年10 月末日時点）、国分関信越株式会社 本社所在地、栃木県小山市大字出井1211-4、代表取締役社長執行役員大久保徳政、資本金500百万円、売上高140,782百万円（2019 年12 月期）、従業員数302名（2020 年10 月末日時点）、国分西日本、本社所在地、大阪市北区天満橋1-8-30 OAP タワー14階、代表取締役社長執行役員 碇豊樹、資本金500百万円、売上高285,211百万円（2019年12月期）、従業員数631名（2020年10月末日時点）。