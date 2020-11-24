国分グループ本社「２０２１年１月１日付執行役員人事」

国分グループ本社は２０２１年１月1日付で執行役員人事を発表した。△土井弘光 取締役常務執行役員経営統括本部副本部長（国分首都圏（株）取締役会長）、△内藤悟 取締役常務執行役員経営統括本部副本部長、△碇豊樹 取締役常務執行役員経営統括本部副本部長（国分西日本（株）取締役会長）△杉野直起 取締役常務執行役員経営統括本部副 本部長兼営業戦略統括部長兼戦略推 進室長兼卸統括部長（ＡＣ営業統括・ 流通事業部管掌）、△山崎佳介 取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼低温フレッシュデリカ統括部長兼国分フードクリエイト（株）代表取締役社長執行役員 △相澤正邦 取締役執行役員経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼サプライチェーン統括部長兼イノベーション推進部長兼ヘルスケア統括部長（物流統括部 管掌）、△物井敦 取締役執行役員経営統括本部副本部長兼国分首都圏（株）代表取締役社長 執行役員、△鈴木嘉一 取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長（品質管理部管掌）、△高波圭介 国分フードクリエイト（株）専務執行 役員経営統括部長兼人事総務部長兼販売業務部長（物流・システム部管掌）兼日本デリカ運輸（株）出向兼国分グ ループ本社（株）執行役員低温フレッ シュデリカ統括部戦略推進室長、△石橋逸平 執行役員経営統括本部付部長兼（株）ナックス代表取締役社長、△平井匠 執行役員流通事業部長兼営業二課長兼営業戦略統括部戦略推進室部長（７ ＆ｉHD ユニット長）、△佐藤登志也 執行役員情報システム部長兼サプライチェーン統括部デジタル推進部長、△前原康宏 執行役員経営統括本部付部長兼国分関信越（株）代表取締役社長執行役員、△今井博臣 執行役員経営統括本部付部長兼国分九州（株）代表取締役社長執行役員、△川野政治 執行役員経営統括本部付部長兼国分西日本（株）代表取締役社長執行役員、△諏訪勝巳 執行役員経営統括本部付部長兼国分北海道（株）代表取締役社長執行役員、△佐藤和宏 執行役員経営統括本部付部長兼国分東北（株）代表取締役社長執行役員兼経営統括部長、△堀内孝之 執行役員物流統括部長。「退任」黒澤良一 国分北海道（株）顧問、△大久保徳政 国分関信越（株）顧問 、△玉置信一 国分九州（株）顧問。