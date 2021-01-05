ナックス「１月５日付人事異動発表」

ナックスは1月5日、人事異動を発表した。△取締役（非常勤）土井弘光 経営全般 辞任 執行役員（2020 年12 月31 日付）、△執行役員 山城浩輝 営業本部 副本部長 辞任（2021 年1 月1 日付）。国分グループ本社㈱からの出向解除、△岩澤亘 執行役員 営業本部 関東支社長兼共同購入事業部長、△中野大介、営業本部 共同購入事業部 東日本営業部長兼西日本営業部長兼営業管理課長、△黒笹秀治 営業本部 広域流通事業部 広域近畿営業部長、△田中高良 営業本部 広域流通事業部 広域中四国営業部長兼営業課長、△辻成人 営業本部 広域流通事業部 広域東海営業部長兼営業課長、△前島智成 営業本部 福岡支店長兼営業管理課長兼広域流通事業部 広域九州営業部長兼営業課長、△多田浩一 営業本部 沖縄支店長 兼営業管理課長兼広域流通事業部 広域沖縄営業部長、△大田哲也 営業本部 関西支社 営業部長兼営業一課長兼広域流通事業部 広域近畿営業部 部長付、△近藤弘一 営業本部 商品統括事業部 商品開発部長兼商品開発課長、△石田雅則 営業本部 物流事業部長 営業本部付出向 日本デリカ運輸㈱兼物流事業部長兼広域流通事業部 広域物流部長 △高野伸顕 営業本部 物流事業部 物流部長兼物流企画課長兼物流管理課長兼広域物流部 部長付、△今野章 営業本部 物流事業部 広域物流部長兼福岡支店 支店長付兼沖縄支店 支店長付、△北野勝也 営業本部 受発注統括事業部長兼広域受発注部長兼受発注統括部 西日本受発注二課長、△小川敏博 営業本部 受発注統括事業部 受発注統括部長 兼 東日本受発注一課長。