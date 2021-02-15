くぎ煮振興協会「いかなごのくぎ煮文学賞」作品募集

いかなごのくぎ煮振興協会は、「第10回 いかなごのくぎ煮文学賞」の作品を募集する。同賞は俳句、短歌、川柳、詩、エッセイなど、思い思いのスタイルに込めた「いかなごのくぎ煮」への〝熱い思い〟を、選考を経て各賞を決定するもの。募集作品は俳句、短歌、川柳、詩、エッセイなど、募集期間：2021年3月1日から3月31日までとなる。【概要】■募集作品：俳句、短歌、川柳、詩、エッセイ（800字程度）など ■募集期間：2021年3月1日（月）～3月31日（水） ■主催：いかなごのくぎ煮振興協会 ■後援：神戸市、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会 ■協力：株式会社伍魚福、長田区内郵便局など ■特別審査委員長：三田完（みた・かん）氏（作家、俳人。埼玉県出身。慶應義塾大卒。2000年『櫻川イワンの恋』で第80回オール讀物新人賞受賞。2007年『俳風三麗花』（文春文庫）で第137回直木賞候補）。 ■表彰：①グランプリ（1点）……… 賞金2万円＋伍魚福珍味セット（5千円相当） ②準グランプリ（1点）…… 賞金1万円＋伍魚福珍味セット（5千円相当） ③郵便局賞（1点）………… 文具類セット（5千円相当）＋ポスト型貯金箱＋伍魚福珍味セット（5千円相当）※郵便による応募作品から選考 〈ジュニア部門〉※高校生以下の作品から選考 ①グランプリ（1点）……… 図書カード（5千円）＋伍魚福珍味セット（3千円相当） ②準ブランプリ（1点）…… 図書カード（3千円）＋伍魚福珍味セット（3千円相当） ※その他：特選、いかなごのくぎ煮振興協会賞など ■入賞発表：2021年4月28日（水） ※伍魚福ホームページ上で発表 ■問い合わせ先：株式会社伍魚福 広報担当 佐久間史信 〒653-0051 神戸市長田区野田町8-5-14 TEL : 078-731-5735 FAX : 078-734-0772 E-mail : mk@gogyofuku.co.jp