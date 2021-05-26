国分グループ本社「７月１日付、組織改定と人事」

国分グループは2021年6月1日付組織改定および主要人事を発表した。＜組織改定＞ 【国分首都圏株式会社】マーケティング部の傘下に「商品開発課」を設置する。△伴場誠、海外統括部中国事業部付課長出向（上海峰二食品有限公司）（上海駐在）、△髙橋淳、フードサービス統括部フードサー ビス事業部営業担当部長兼マーケ ティング課長兼外食営業三課長兼 戦略推進室外食担当部長、△若林裕、フードサービス統括部フードサー ビス事業部マーケティング課商品開発担当課長 デリシャス・クック（株）より出向受入、△中村典正、国分フードクリエイト（株）常務執行役員営業統括兼デリカ事業部長兼国分グループ本社（株）低温 フレッシュデリカ統括部戦略推進 室低温推進部長、△竹中久人、国分フードクリエイト（株）マー ケティング部長兼国分グループ本社（株）低温フレッシュデリカ統括部戦略推進室マーケティング推進部長、【国分北海道株式会社】△青山知夫、執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼地域共創部長兼事業共創課長、△石田健二、地域共創部商品共創課長兼フレッ シュ課長 地域共創部商品共創課長兼事業共創課長、△ 田中秀樹、道東支社釧路支店支店長補佐兼釧路総合センター長 【国分首都圏株式会社】△久松紀仁、マーケティング部商品開発課長、△平直人、マーケティング部商品課長 第二営業本部第一支社第二支店長 △田雑栄一郎、マーケティング部付課長 第二営業本部第二支社付課長 △浅井收、第二営業本部第一支社第二支店長 【国分西日本株式会社】△伊藤雅孝 中国支社営業業務課長。