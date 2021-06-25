国分グループ本社「組織変更と主要人事」

国分グループは2021年7月1日付組織改定および主要人事異動を発表した。【国分東北】国分フードクリエイト（株）の低温事業を譲り受け、「低温フレッシュデリカ事業部」を設置し、傘下に「販売業務課」「営業課」を設置する。【国分関信越】国分フードクリエイト（株）の低温事業を譲り受け、「低温フレッシュデリカ事業部」を設置し、傘下に「営業業務課」「北関東営業課」「埼玉営業課」「新潟営業課」を設置する。同時に、「埼玉営業課」の傘下に「長野営業所」を設置する。【国分西日本】国分フードクリエイト（株）の低温事業を譲り受け、「低温フレッシュデリカ事業部」を設置し、傘下に「販売業務課」「営業課」を設置する。同時に「中国支社」の傘下に「広島低温支店」「山口低温支店」を設置し、「岡山支店」の傘下に「福山営業所」を設置する。経理業務機能を国分ビジネスエキスパート（株）に業務委託し、「経理財務部」および「経理一課」「経理二課」を廃組する。「企画一課（大阪）」「企画二課（広島）」を統合し、「企画課」に改称する。【国分フードクリエイト】関信越エリアの低温事業を国分関信越（株）へ譲渡し、「関信越支社」を廃組する。東北エリアの低温事業を国分東北（株）へ譲渡し、「東北支社」を廃組する。中部エリアの低温事業を国分中部（株）へ譲渡し、「中部支社」を廃組する。「近畿・四国・中国」エリアの低温事業を国分西日本（株）へ譲渡し、「近畿・四国支社」「中国支社」を廃組する。「首都圏支社」を「低温事業部」に改称し、傘下にある支店を「営業一課」「営業二課」「営業三課」「営業四課」「営業五課」に改称する。「物流・システム部」の傘下にある「東日本物流課」「西日本物流課」を廃組し、「物流運営課」「物 流営業課」を設置する。【人事異動】国分東北（株）△根本明、低温フレッシュデリカ事業部長、△鈴木義則、低温フレッシュデリカ事業部営業課長兼販売業務課長、国分関信越（株）△稲葉秀和、 卸事業部長兼フードサービス事業部長兼マーケティング部長兼低温フレッシュデリカ事業部長兼営業業務課長兼国分グループ本社（株）卸統括部関信越担当部長、△飯村弘道、低温フレッシュデリカ事業部北関東営業課長、△加藤敦央、低温フレッシュデリカ事業部埼玉 営業課長、△ 原学、低温フレッシュデリカ事業部新潟営業課長、国分西日本（株）△樋渡 亮、経営統括部営業業務担当課長兼法務担当課長兼国分ビジネスエキス パート（株）売掛金管理部三課長、△山城浩輝、マーケティング部副部長（低温フ レッシュデリカ担当）、△道辻浩一、マーケティング部企画課長、△鎮目武志、低温フレッシュデリカ事業部長兼営業課長兼（株）クサヤ出向、△髙橋誠、低温フレッシュデリカ事業部販売業務課長、△橋本竜平、中国支社副支社長兼山口支店長兼山口低温支店長、△山西康介、中国支社副支社長兼広島第一支店長兼広島低温支店長、△柳井幸治、中国支社山口低温支店付課長、国分フードクリエート（株）△齊藤顕範、執行役員低温事業部長、△永畑浩治、物流・システム部物流運営課長、△井上修作、物流・システム部物流営業課長、△津田貴好、低温事業部営業一課長、△野田剛、低温事業部営業二課長、△吉田博康、低温事業部営業三課長、△岡田範一、低温事業部営業四課長、△荒川拓也、低温事業部営業五課長。