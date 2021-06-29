神奈川生協連「７０回通常総会 役員選任」
執筆者：編集部
神奈川県生活協同組合連合会は６月２２日、第７０回通常総会を開催し、次の通り役員が選任された。代表理事会長當具伸一（ユーコープ理事長）、代表理事専務庭野文雄（神奈川県生協連専務理事）、常務理事上台晶一（横浜市立大学生協専務理事）、同澁谷光広（新任、富士フイルム専務理事）同野村晃一（全日本海員生協専務理事）、同水谷清一（神奈川県北央医療生協専務理事）、同柳下信宏（生活クラブ生協常務理事）、同渡邉たかし（パルシステム神奈川専務理事）、同郷野智佐子(ユーコープ理事)、理事秋田直樹（神奈川みなみ医療生協専務理事）、同高橋勇実（医療生協かながわ専務理事）、同滝澤栄司（神奈川大学生協専務理事）、同長谷川伸行（うらがCO-OP理事長）、同星野俊平（新任、川崎医療生協専務理事）、同山口友範（ユーコープ執行役員、かながわ県本部長）、同大場英美（福祉クラブ生協理事長）、同嘉部光代（うらがCO-OP理事）、同篠崎みさ子（生活クラブ生協理事長）、同藤田順子（パルシステム神奈川理事長）、監事片山陽一（ユーコープ常勤監事）、同後藤有里（慶應義塾生協専務理事）、同四之宮信賢（神奈川県労働者共済生協専務理事）。
「事務局体制」専務理事庭野文雄、事務局長相田祐二、統括マネージャー大内信也、事務局栗島亮一、スタッフ山瀬敬子、松本真理子、國部由美子、加藤和子、「神奈川県消費者団体連合会」事務局長庭野文雄、事務局次長栗島亮一。