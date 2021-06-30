静岡茶フレーバーティー

商品特長

静岡県産の緑茶・ほうじ茶・和紅茶と天然原料をブレンドした静岡茶フレーバーティーです。

香料を使用せず、やさしい風味を楽しめます。

一番人気のいちごほうじ茶やほっこりする黒豆ほうじ茶、意外とクセになるバジル煎茶など全13種類。ティーバッグタイプでいつでも簡単に召し上がれます。

商品ラインナップ：いちごほうじ茶・黒豆ほうじ茶・バジル煎茶・ミント煎茶・ローズヒップ&ハイビスカス和紅茶・シナモン煎茶・ゆず深むし茶・ゆずほうじ茶・ゆず和紅茶・しょうがほうじ茶・しょうが和紅茶・レモングラス煎茶・レモングラス和紅茶