静岡茶フレーバーティー

      執筆者：新商品・新発見

商品特長 静岡県産の緑茶・ほうじ茶・和紅茶と天然原料をブレンドした静岡茶フレーバーティーです。
香料を使用せず、やさしい風味を楽しめます。
一番人気のいちごほうじ茶やほっこりする黒豆ほうじ茶、意外とクセになるバジル煎茶など全13種類。ティーバッグタイプでいつでも簡単に召し上がれます。
商品ラインナップ：いちごほうじ茶・黒豆ほうじ茶・バジル煎茶・ミント煎茶・ローズヒップ&ハイビスカス和紅茶・シナモン煎茶・ゆず深むし茶・ゆずほうじ茶・ゆず和紅茶・しょうがほうじ茶・しょうが和紅茶・レモングラス煎茶・レモングラス和紅茶
発売日  
賞味期間 12か月
内容量 大各8個入・ミニ各3個入
梱包・入数梱包入数 大50個（混載可）・ミニ100個（混載可）
小売価格 大500円（税別）・ミニ250円（税別）
原産国 日本（茶・いちご・ゆず皮・しょうが・レモングラス・バジル・ミント・黒豆）、チリ（ローズヒップ）、中国（ハイビスカス・シナモン）
原材料 茶・いちご・ゆず皮・しょうが・レモングラス・バジル・ミント・黒豆・ローズヒップ・ハイビスカス・シナモン
保存方法 常温
カテゴリー 日本茶
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 茶商栗原園
担当者名 栗原誠
部署・役職部署役職 代表
郵便番号 420-0949
本社所在地所在地 静岡県静岡市葵区与一３－４－３０－４
TEL 054-273-6040
携帯電話  
E-Mail kuriharaen.09.2012@gmail.com
ホームページHP  
会社沿革  
契約条件、その他契約条件 商品の発送はご注文いただいてから4営業日となります。不良品以外のご返品は不可とさせていただきます。買い取りのご契約をお願いいたします。