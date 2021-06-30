静岡茶フレーバーティー
執筆者：新商品・新発見
|商品特長
|静岡県産の緑茶・ほうじ茶・和紅茶と天然原料をブレンドした静岡茶フレーバーティーです。
香料を使用せず、やさしい風味を楽しめます。
一番人気のいちごほうじ茶やほっこりする黒豆ほうじ茶、意外とクセになるバジル煎茶など全13種類。ティーバッグタイプでいつでも簡単に召し上がれます。
商品ラインナップ：いちごほうじ茶・黒豆ほうじ茶・バジル煎茶・ミント煎茶・ローズヒップ&ハイビスカス和紅茶・シナモン煎茶・ゆず深むし茶・ゆずほうじ茶・ゆず和紅茶・しょうがほうじ茶・しょうが和紅茶・レモングラス煎茶・レモングラス和紅茶
|発売日
|賞味期間
|12か月
|内容量
|大各8個入・ミニ各3個入
|梱包・入数梱包入数
|大50個（混載可）・ミニ100個（混載可）
|小売価格
|大500円（税別）・ミニ250円（税別）
|原産国
|日本（茶・いちご・ゆず皮・しょうが・レモングラス・バジル・ミント・黒豆）、チリ（ローズヒップ）、中国（ハイビスカス・シナモン）
|原材料
|茶・いちご・ゆず皮・しょうが・レモングラス・バジル・ミント・黒豆・ローズヒップ・ハイビスカス・シナモン
|保存方法
|常温
|カテゴリー
|日本茶
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|茶商栗原園
|担当者名
|栗原誠
|部署・役職部署役職
|代表
|郵便番号
|420-0949
|本社所在地所在地
|静岡県静岡市葵区与一３－４－３０－４
|TEL
|054-273-6040
|携帯電話
|kuriharaen.09.2012@gmail.com
|ホームページHP
|会社沿革
|契約条件、その他契約条件
|商品の発送はご注文いただいてから4営業日となります。不良品以外のご返品は不可とさせていただきます。買い取りのご契約をお願いいたします。