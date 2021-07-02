ナックス「７月１日付組織変更と人事異動」

ナックスは７月１日付で組織変更と主要人事を発表した。【組織改定】 1. 全社共通 ・管理職の権限、管理規模、管理範囲を国分グループ標準制度の管理体系に合わせ、人事、評価、給 与等についての各種管理資源を有効に活用できるよう、組織階層を変更する。現行の課を廃組して、部を支店または課に名称変更。事業部、本部は原則従来通りとする。 管理本部 ・管理本部傘下の「審査・法務課」を経営企画部傘下に移管する。・「財経部」を「財務課」と「経理課」に分割する。 3. 営業本部 ・「受発注統括部」の東西管轄組織として「東日本受発注課」「西日本受発注課」の2 課に分割する。【人事異動】△仁戸田誠、監査課長、△柏原修治、執行役員管理本部副本部長兼経営企画部 審査法務課長、△中西喜隆、執行役員 管理本部 副本部長兼人事総務課長、△田中厚志、管理本部 財務課長、△南出拓哉、管理本部 経理課長、△小西章史、管理本部 営業経理総括課長、△亀本徳、管理本部 事務センター長、△東野功、管理本部 情報システム課長、△永井保利、営業本部（本部長付）課長、△松坂誠三、営業本部付 課長 出向 国分ロジスティクス㈱、△橋本克紀、営業本部付 課長 出向 国分ロジステ ィクス㈱、△竹内伸一、営業本部付 課長 出向 国分ロジステ ィクス㈱、△竹内裕太、営業本部 関東支社 第一支店長、△湯淺聖和、営業本部 関東支社 第二支店長、△酒井昭、執行役員 営業本部 関西支社長 兼 広域流通事業部（事業部長代行）、△大田哲也、営業本部 関西支社 第一支店長兼広域流通事業部 広域近畿支店（支店 長付）、△天満一隆、営業本部 関西支社 滋賀支店長、△前島 智成、営業本部 福岡支店長兼広域流通事業部広域九州支店長、△多田浩一、営業本部 沖縄支店長兼広域流通事業部 広域沖縄支店長、△大久保諭、営業本部 広域流通事業部（事業部長 代理）兼広域営業支店長、△辻成人 営業本部 広域流通事業部 広域東海 支店長、△笹 秀治、営業本部 広域流通事業部 広域近畿 支店長、△田中高良、営業本部 広域流通事業部 広域中四 国支店長、△中野大介、営業本部 共同購入事業部 東日本支店長、△深田弘一、営業本部 共同購入事業部 西日本支店長、△河原雅徳、営業本部 商品統括部長兼商品課長 兼品質管理課長、△近藤弘一、営業本部 商品統括部 商品開発課長、△石田雅則、営業本部 物流統括部長、△今野秀章、営業本部 物流統括部 広域物流課長兼福岡支店（支店長付）兼 沖縄支店（支店長付）、△高野伸顕、営業本部 物流統括部 物流課長兼広域物流課（課長付） 、△北野勝也、営業本部 受発注統括部長兼西日本受発注課長、△伊藤雅之、営業本部 受発注統括部 広域受発注課長、△小川敏博、営業本部 受発注統括部 東日本受発注課長、△伊賀上照正、営業本部 営業管理統括課長兼経営企画部 経営企画課長兼管理本部（本部長付）。