カルビー「３０周年記念のフルグラ」数量限定発売

カルビー「30周年記念のフルグラ」数量限定発売

カルビーは、シリアルブランド「フルグラ」の誕生30周年を記念した新商品「フルグラThank you Berry much(サンキューベリーマッチ)」を2021年7月12日から全国で数量限定発売。また、カルビー公式オンラインショップ「カルビーマルシェ」内でも7月14日より「30周年記念お試しセット」として数量限定で発売する。「フルグラ」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物にシロップをまぜて香ばしく焼き上げたグラノーラに、ドライフルーツやナッツなどをミックスした、ザクザクとした食感が楽しめるシリアルで、1991年3月に発売(当時は「フルーツグラノーラ」)して以来好評を得ている。今年は「フルグラ」誕生から30年の節目で「フルグラ30周年ありがとう」をテーマにさまざまな施策を展開。30周年記念商品第1弾となる同商品は、「フルグラで食べたいトッピング」の調査で、ストロベリーやブルーベリーが人気だったことに加え、見た目が華やかなグラノーラのニーズが高いことを踏まえてベリーを使用した、同ブランドで初めてとなる4種類のベリーをトッピングした商品。オーツ麦、ライ麦、玄米などの穀物を丁寧に焼き上げたグラノーラは、生地にベリーと相性の良い練乳と隠し味にりんご果汁を加えることですっきりとしたミルクテイストに味わいに仕上げ、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー、クランベリーの4種類のベリーをトッピング。爽やかですっきりとした味わいが楽しめる。また、商品名は感謝の気持ちが伝わるように「Thank you Berry(very) much」と名付けられている。なお、「カルビーマルシェ」では「30周年記念お試しセット」として、ほかの「フルグラ」シリーズ商品やオリジナルトートバッグとセットにして発売される。■商品名:フルグラ Thank you Berry much ■内容量:600g ■価格:オープン(想定価格 税込み1000円前後) ■発売日/販売エリア:2021年7月12日(月)/全国 ※コンビニエンスストアでの取り扱いなし。 ■フルグラ®30周年記念ページ:https://www.calbee.co.jp/frugra30th/