コカ・コーラ「スマホアプリ３,０００万ダウンロード」

コカ・コーラ「スマホアプリ3,000万ダウンロード」

日本コカ・コーラ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ホルヘ・ガルドゥニョ)の公式スマートフォンアプリ「Coke ON」のダウンロード数が、9月2日時点で3,000万ダウンロードを突破した。これを記念し、同社では「Coke ON」サービスの開始時から9月26日までに、「Coke ON」でコカ・コーラ社製品を1本以上購入したことがある人全員に、3,000万スタンプを山分けしてプレゼントする「Coke ON 3,000万ダウンロード達成記念キャンペーン」を実施する。また、今年4月に実施し、好評を博した、「毎週1本買ったら、1本無料キャンペーン」を10月4日 から10月31日まで、キャッシュレス決済なら、「Coke ON スタンプ2倍キャンペーン」を10月4日 から11月30日までの期間に実施する。「Coke ON」は、2016年4月のサービス開始以来、スタンプを15個ためて1本分のドリンクチケットを獲得できる基本サービスに加え、2018年には、歩くだけでドリンクがもらえる「Coke ON ウォーク」、2019年には、キャッシュレス決済機能の「Coke ON Pay」、2021年4月には、自販機サブスクリプションサービス「Coke ON Pass」など、おトクで楽しい飲料体験を提供すべく、様々な機能やサービスを展開しており、「Coke ON」に対応した自販機は、全国39万台を超える規模に拡大している。また、「Coke ON Pay」は現在12の決済サービスに対応し、「Coke ON」を利用した購入の半数以上がキャッシュレス決済によるものだという。「Coke ON」公式サイト:https://c.cocacola.co.jp/app/