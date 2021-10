メルシャン「酸化防止剤無添加シードル」シナモン発売

メルシャンは、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」ブランドから、昨年11月に発売し好評を得た、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル with シナモン」を、今年も数量限定で11月2日より全国で発売する。同社の「カジュアルスパークリング」は、「飲みやすく・買いやすく・使いやすい、気軽に多様なシーンで楽しめるスパークリングワイン」という付加価値を持った新たなカテゴリーとして支持を得ており、中でも「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル」シリーズは、「気軽さ」と「飲みやすさ」でワインやRTDと異なる独自のポジションを確立している。「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル with シナモン」は、りんご果汁を100%使用した、シナモンの優しい風味が広がる酸化防止剤無添加のスパークリングワインです。シナモンの優しい甘さとアップルパイを食べているような味わいが楽しめる。また、さらに、今年3月よりコンビニエンスストア限定で発売している「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル/グレープフルーツシードル」290mlボトル缶を、販売好調につき、11月2日から全国の量販・業務用市場に販売チャネルを拡大する。商品名・アルコール度数:①「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル with シナモン」・5% ②「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル」・5% ③「おいしい酸化防止剤無添加ワイン グレープフルーツシードル」・4%、容量・容器:①500ml・びん ②③290ml 缶、カテゴリー分類:果実酒(発泡性)、発売日・発売地域:①2021 年11月2日(火)・全国 ※数量限定 ②③2021 年11月2日(火)・全国、価格:オープン価格