ＳＶＢ京都「ＪＡＰＡＮ ＨＯＰ ～新品種β～」発売

スプリングバレーブルワリー（以下、SVB）は、「JAPAN HOP ～新品種β～」を、SVB京都で11月12日より限定発売する。同商品は、“ホップ博士”こと村上敦司が育種した、岩手県遠野市産の希少な日本産ホップ「新品種β」を使用した限定品。ホップの特長を最大限生かすため、「新品種β」を収穫後そのまま凍結し、みずみずしい香りを閉じ込める「凍結毬花ホップ」にして使用するとともに、「新品種β」の毬花から、味や香りの本体であるルプリン部分を分離・採取した「ルプリンパウダー」を一部使用することで、青りんごのような爽やかな味わいと雑味の少ない上品な味に仕上げている。商品名：「JAPAN HOP ～新品種β～」、発売日／提供場所：2021年11月12日（金）／スプリングバレーブルワリー京都、容量／価格：レギュラーサイズ（360ml）／1杯1,080円（税込）、アルコール分：6.0％、酒税法上の区分：発泡酒、ハッシュタグ：#springvalleybrewery #スプリングバレーブルワリー #springvalley #スプリングバレー