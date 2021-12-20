国分グループ本社１月１日付組織変更と人事異動

国分グループは2022年1月1日付組織改定および主要人事を発表した。【組織改定】国分首都圏、首都圏業務センターの傘下に営業業務課を設置し、経営統括部に所属する営業業務 担当を移管する。マーケティング部の傘下に事業開発課、菓子推進課を設置する。菓子事業部を廃組し、菓子推進課に移管する。【国分西日本】中国支社、四国支社を統合し、中四国支社を設置する。四国支社の傘下にある営業業務課、営業一課、営業二課を廃組し、中四国支社の傘下に、四国支店を設置する。【主要人事】国分グループ本社、△品田文隆、執行役員サプライチェーン統括部部長兼イノベーション推進部部長兼経営企画部部長、△野間幹子、執行役員社長室長兼経営統括本部 部長（仕事における幸福度担当）、△中村道宏、執行役員フードサービス統括部フードサービス事業部長兼戦略推室給食担当部長、△四元勝也、マーケティング・商品統括部戦略推進室課長、△南山博、マーケティング・商品統括部商品 開発部販売業務課長、△高波圭介、 国分フードクリエイト（株）専務執行役員経営統括部長兼人事総務部長（物流・システム部管掌）兼 国分グループ本社（株）低温フレ ッシュデリカ統括部部長、△御供講之、低温フレッシュデリカ統括部戦略 推進室長兼フレッシュ推進課長兼 国分フレッシュリンク（株）出向、△山室正晃、フードサービス統括部付副部長兼フードサービス事業部マーケティ ング課長、△田中英治、フードサービス統括部フードサー ビス事業部営業担当部長兼外食営 業三課長兼戦略推進室外食担当部長、国分北海道、△太田匡誠、執行役員量販事業部長兼営業一課長、△堀田和行、物流・システム部付部長出向（（株）Ｔ＆Ｄロジテム）、△佐藤充、札幌業務センター部長兼発注課長、△髙橋淳、フードサービス事業部長、国分東北、△山田 直喜、執行役員卸事業部長兼営業課長兼マーケティング部長兼国分グルー プ本社（株）卸統括部東北担当部長、△柴田朋信、第一支社長、△長瀬知治、第一支社山形支店長、△川俣 智康、第一支社郡山支店長、△林崎伸貴、第二支社秋田支店長、△國分昌和、第二支社秋田支店付課長、国分関信越△加藤敦央、低温フレッシュデリカ事業部長兼営業業務課長兼埼玉営業課長、国分首都圏△榊原岳彦、執行役員卸事業部長兼第二営業本部第三支社長兼国分グループ本社、卸統括部首都圏担当部長、△滝本徳一、物流・システム部副部長、△澤井洋介 、首都圏業務センター営業業務課長、△片柳一哉、マーケティング部長兼菓子推進課長、△本橋一美、マーケティング部副部長、△邑橋英一郎、マーケティング部副部長兼事業開発課長、△田代淳太、第二営業本部第三支社神奈川支店長、△坂口敏生、常務執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼国分ビジネスエキスパ ート（株）経営統括部部長（大阪 駐在）、△小澤康二、常務執行役員中四国支社長、△溝口明彦、マーケティング部長兼商品一課長、△角博之、卸事業部長兼国分グループ本社 卸統括部西日本担当部長、△岡野倫弘、量販事業部長、 △橋本竜平、中四国支社副支社長兼山口支店長兼山口低温支店長、△山西康介、中四国支社副支社長兼広島第一支店長兼広島低温支店長、△橋本正、中四国支社付課長（共創圏推進担 当）、△伊藤雅孝、中四国支社営業業務課長、△濱崎一親、中四国支社(広島総合流通センター長)、△谷垣伸介、中四国支社広島第二支店長、△丹下智之、中四国支社広域支店長、△鷺坂和哉、中四国支社岡山支店長、△数井孝羊、中四国支社山陰支店長、△角山文啓、中四国支社四国支店長、国分九州△石井秀明、経営統括部長兼人事総務部長兼経理財務部長兼経理財務課長、△田邊義臣、経営統括部課長、△長尾学、第一支社長兼第一支店長兼営業務課長兼事業開発担当部長、△宮崎大輔、第一支社第二支店長、△林俊輔、第三支社副支社長兼鹿児島支店長、国分フードクリエイト△吉田博康、物流・システム部付課長、△永畑浩治、物流・システム部物流運営課長兼物流営業課長、△寺本哲久、デリカ事業部長兼営業課長、△井上修作、低温事業部営業三課長。