キーコーヒー「オンラインチャリティセール」予約開始

キーコーヒー（本社：東京都港区、社長：柴田裕）は、公式ECサイト「KEY COFFEE 通販倶楽部」にて、6月6日より「オンラインチャリティセール」を数量限定で開始した。同セールは、売上金の一部および、「キーコーヒー クレルージュ基金」より合算した金額を、同基金を通じて日本赤十字社より国内の被災地の方々へ寄付されるもの。同社は、2019年まで毎年「定時株主総会」の会場で、特別に用意したレギュラーコーヒーなどを販売する「チャリティ物販」を開催し、売上を日本赤十字社を通じて、被災地復興義援金として寄付していたが、本年も、新型コロナウイルスの感染拡大防止を鑑み、会場での販売は残念ながら見送られることとなった。しかし、このような状況下でも災害支援を継続すべく、公式ECサイト「KEY COFFEE 通販倶楽部」にて「オンラインチャリティセール」が開催されることなったという。【開催概要】■受付期間 ：2022年6月6日(月)9：00～6月21日(火)17：00まで （数量に達し次第終了） ■お届け日：受付期間終了後に製造したコーヒーを発送（6月下旬より順次お届け予定） ■販売内容：「チャリティブレンド」（100ｇ粉）×10袋のセット ■価格：2,700円(税・送料込) ■販売先：公式ECサイト「KEY COFFEE 通販俱楽部」https://www.key-eshop.com/products/detail5998.html