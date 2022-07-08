日清「宇宙飛行士野口聡一氏の子ども向けセミナー」開催
執筆者：motoe
日清食品の創業者・安藤百福 (あんどう ももふく) の「子どもたちに発明・発見の大切さを伝えたい」との思いを具現化するために設立した体験型食育ミュージアム「カップヌードルミュージアム 横浜」(神奈川県横浜市) は、6月7日に「カップヌードルミュージアム」の名誉館長に就任した野口聡一 (のぐちそういち) 宇宙飛行士による子ども向け特別セミナー「"人類初*! 宇宙でラーメンを食べた" 野口さんに学ぶ 宇宙と食のはなし」を8月2日に開催する。内容は、日清食品の創業者・安藤 百福との宇宙食ラーメン開発ストーリーや宇宙での生活の様子など、3度の宇宙飛行を経験した野口名誉館長にしか語ることのできないエピソードなど。なお、このセミナーの現地参加者として小学5～6年生15名を募集するほか、先着300名のオンライン参加者も同時に募集する。【セミナー概要】■名称："人類初! 宇宙でラーメンを食べた" 野口さんに学ぶ 宇宙と食のはなし■内容：日清食品の創業者・安藤 百福との宇宙食ラーメン開発ストーリー、宇宙での生活、食や栄養バランスの大切さなど■講師：野口 聡一名誉館長■対象：小学5～6年生■開催日時：8月2日 14:00～15:30 (途中休憩あり)■参加方法：①「現地参加」（応募期間：7月7日14:30～7月24日23:59）と②「オンライン参加」（7月7日14:30～8月1日23:59）の2種類■応募方法：①「現地参加」応募方法詳細：https://online.svpcloud.jp/contents/form/cupnoodles-museum-2022/、②「オンライン参加」応募方法詳細：https://online.svpcloud.jp/contents/form/cupnoodles-museum-2022-online/