ダイドー「ＬＯＶＥ ｔｈｅ ＥＡＲＴＨベンダー」展開

ダイドー「LOVE the EARTHベンダー」展開

ダイドードリンコは、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」というグループ理念のもと、循環型社会、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを促進していくために、2021年3月に、国内飲料事業における環境配慮活動として「みんなのLOVE the EARTH PROJECT」をスタート。事業を通じた取り組みや従業員一人ひとりの自主的な取り組みなど具体的な活動を開始した。また、22年1月には、脱炭素社会への貢献に向けたダイドードリンコの「CO2排出削減目標」を決定。そして今回、消費者と共に持続可能な社会をめざすための新たな取り組みとして、「LOVE the EARTHベンダー」の全国展開をスタートさせ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みのより強化を図るという。同社では、まず、基本価値として同社拠点に設置している自社契約の自販機約80台に対し、「再エネ指定の非化石証書」により稼働時のCO2排出量を実質ゼロにしていくカーボンニュートラル対応を実践していくほか、「LOVE the EARTHベンダー」1台設置につき1本植林を行う植林プロジェクト、アルミボトル缶飲料のラインアップを拡充するために「LOVE the EARTH シリーズ」として現在6商品を展開するなど、消費者のニーズに合わせた追加価値を展開していくことで“お客様と共にサステナブルな未来を創る”自販機を目指していくとしている。