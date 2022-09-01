ＳＶＢ京都「ＹＯＳＡＮＯ Ｊｕｉｃｙ Ｈｏｐ」提供

スプリングバレーブルワリー（SVB）は、京都府与謝野産ホップを使用し、ジューシーでフルーティな味わいの「YOSANO Juicy Hop ～Citrus IPA type～」を、9月12日からSVB京都にて数量限定で提供を開始する。同商品は、今年の５月に開催された世界5大ビールコンペティションである「Australian International Beer Awards 2022」で、Juicy or Hazy Strong Pale Ale 部門で金賞を受賞。従来より高い評価を得ている「YOSANO Juicy Hop」をベースに開発し、華やかでフルーティなホップの香りと柑橘の香りが調和する爽やかな味わいに仕上げている。商品名：「YOSANO Juicy Hop ～Citrus IPA type～」、原材料：大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、オーツ麦、レモン果汁、コリアンダーシード、米麹、発売日／提供場所：2022年9月12日（月）／スプリングバレーブルワリー京都、容量／価格（税込み）：レギュラーサイズ（360ml）／980円、アルコール分：6.0％、酒税法上の区分：発泡酒、ハッシュタグ：#springvalleybrewery #スプリングバレーブルワリー