ひかり味噌「新ブランド＜ｂｕｑｕéｒｉｃｏ＞」展開

ひかり味噌「新ブランド<buquérico>」展開

ひかり味噌(長野県諏訪郡下諏訪町、代表取締役社長:林善博)は、新たな発酵の魅力を伝えるブラ ンド、「buquérico(ブケリコ)」の展開を開始。その第 1 弾として、「bean to MISO(ビーン トゥ ミソ)」と「dip & spread (ディップ アンド スプレッド)」を 10 月 27 日から、ブケリコ公式オンラインストアにて発売を開始した。同社は 1936 年の創業以来、「無添加味噌」「有機味噌」を柱に、長きにわたり味噌の楽しみ方を発信してきたが、今回、「発酵を楽しむ、発酵と遊ぶ」をコンセプトに、新たな発酵フードの魅力をお伝えする新ブランド 「buquérico(ブケリコ)」を立ち上げ、右脳と左脳が満足する「大人の、甘くない、ご褒美」として、自宅での ティータイムや、お酒を楽しむ夜の時間など、これまで味噌が登場しなかったシーンにも溶け込むような新しい発酵フ ードの楽しみ方を提案するという。第 1 弾として発売されるのは、「bean to MISO(ビーン トゥ ミソ)」と「dip & spread(ディップ アンド スプレッド)」。「bean to MISO(ビーン トゥ ミソ)」は豆本来の色、香り、味わいを最大限に引き出し、彩り豊かなお豆を味噌のように発酵させた商品で、今回は、小豆の甘い香りと皮の食感が心地よい「小豆 あずき」、青えんどう豆の若草のような色 と香りが印象的な「青丹 あおに」、ホクホクとした食感とほのかな香ばしさが特長の「黄金 こがね」の 3 種類を発売。特に、温めたミルクにひと匙分を溶いて“発酵ポタージュ”に する飲み方がおすすめという。「dip & spread(ディップ アンド スプレッド)」は、和・洋・発酵のマリアージュが楽しめる味噌香るおつ まみで、味噌で調味した豚のリエットに山椒とカシューナッ ツを加え、ほどよい味噌の塩味のきいたさっぱりとしたおつまみに仕上げ た「豚リエット」と国産牛のおいしさはそのままに、味噌のコクとクリー ムチーズの酸味、ゆずの香りをきかせ、肉のしつこさを感じさせないおつま みにぴったりなコンビーフに仕上げた「牛コンビーフ」となる。【商品概要】 ①「bean to MISO」(ビーン トゥ ミソ)< ■種類:小豆 あずき・ 青丹 あおに ・黄金 こがね ■参考小売価格:756 円(税込) ■内容量:200g ■賞味期限:6ヶ月> ②「dip & spread」(ディップ アンド スプレッド)<■種類:豚リエット 味噌/山椒/ナッツ・牛コンビーフ 味噌/柚子/チーズ ■参考小売価格:豚リエット 950 円(税込)・牛コンビーフ 1,361 円(税込) ■内容量:150g ■賞味期限:冷凍未開封 6月> ■ブケリコ公式オンラインストア:https://www.buquerico.shop/