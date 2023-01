ハウス「ＧＡＢＡＮ ｆｏｒ Ｃｕｒｒｙ」２商品発売

ハウス「GABAN for Curry」2商品発売

ハウス食品は2月13日から、「GABAN for Curry」<スパイスカレートッピング>・<スパイシーガラムマサラ>を発売する。同ブランドは、カレーの仕上げに振りかけることで、より本格的な味わいにグレードアップすることができる“あと掛けスパイス”。スパイスの香り立ち・華やかさに特化した粗挽きタイプの<スパイスカレートッピング>と、スパイスの爽やかで奥深い辛みが続くパウダータイプの<スパイシーガラムマサラ>の2種類をラインアップする。「スパイスカレートッピング>」は、カレーにかけて香り、食感、彩りをトッピングできる、あと掛けタイプのミックススパイス。独自製法で仕上げた香り豊かなカルダモンが、カレーを華やかにする。ホールのローストクミンやオニオン、ガーリックでザクザク食感がアクセントとなっている。さらに、粗挽き唐辛子、バジル、パセリで華やかな彩りをプラスできる。<スパイシーガラムマサラ>は、青唐辛子、ブラックペパーの立ち上がる辛みと、赤唐辛子の後ひきのある辛みにより、爽やかで奥深い辛みを表現した、あと掛けタイプのミックススパイス。辛味の持続性が高いので、スパイス全体の風味が立体的に拡がるのが特徴で、カレーにかければ、辛みとともに口に広がるスパイスの風味と余韻が楽しめる。製品名/内容量:「GABAN® for Curry」<スパイスカレートッピング>/18g 「GABAN® for Curry」<スパイシーガラムマサラ>/17g、価格:オープン価格(税別参考小売価格330円)、発売日:2023年2月13日、発売地区:全国