岩手県産山ぶどうサワー（全国農協食品）
|商品特長
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岩手県産「山ぶどう」の果汁を１０％使用し、アルコール度数は４％。
そんな希少価値の高い岩手県産山ぶどう果汁を３年間真空熟成させ、えぐみ・雑味の元となる酒石酸を自然に沈殿させて上澄みだけを採取したジュース「山のきぶどう」を使用することで、ジューシーさと爽やかさが溢れる味わいを表現。
香料不使用により、「山ぶどう」本来の芳醇な香りを楽しめる仕立てとなっている。
|発売日
|2023-09-19
|賞味期間
|365日（常温保存可能品）
|内容量
|350ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|247.50円（税込）
|原産国
|原材料
|保存方法
|カテゴリー
|酒類
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|全国農業協同組合連合会（本所：東京都千代田区、代表理事理事長：野口 栄）と国分グループ本社株式会社（本社所在地：東京都中央区、代表取締役会長兼ＣＥＯ：國分勘兵衛）が共同開発しました。
|販売エリア
|北関東と東北エリアのセブン‐イレブン約1,400店舗（2023年８月末現在）＜以降、全国のイトーヨーカドーとヨークベニマルでも順次販売＞
|会社名
|全国農協食品
|担当者
|郵便番号
|151-0051
|本社所在地所在地
|東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-10 南新宿SKビル4F
|TEL
|03-3350-2170
|ホームページHP
|その他