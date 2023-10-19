フランス高級食材 Ｆｏｏｄ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ

フランス大使館貿易投資庁は2023年11月20日、21日、昨年好評を博したフランス高級食材・飲料の商談展示会 「第２回フランス 美食の余韻 - Food Experience 」をフランス大使公邸 （港区南麻布 4-11-44）で開催する。大使公邸という特別な空間で、デギュスタシオン(テイスティング)を通して、伝統ある老舗ブランドからサステナブルな最新食材まで計 16社、総勢23ブランドを紹介する。２０日13:00-18:00 ／21日10:00-17:30。参加対象：食品・飲料業界関係者、メディア。出展ブランドは製菓・製菓材。主な出展者Hasnaa Chocolats Grands Crus アスナ・ショコラ・グラン・クリュ、2014 年創業、女性ショコラティエール、アスナ・フェレイラによるアルティザンショコラ、地元ボルドーワインを使ったガナッシュを提案。Sébastien Bouillet セバスチャン・ブイエ （ジェイ・ワークス㈱）リヨンに本店を構えるパティシエ兼ショコラティエのセバスチャン・ブイエ。今回はパン屋焼き菓子を中心に展開する新ブランド「グテ （おやつ）」を紹介。Maison Colibri メゾン・コリブリ（㈱尾賀亀）1896 年創業、120 年の歴史をもつ伝統製法のマドレーヌ。特許取得のチョコがけシェル・マドレーヌはヘーゼルナッツチョコ、ラズベリー、レモンなどのフレーバーを提案。