かんなみの里菊芋（株式会社ＳＨＯＵＪＩ）

     

商品特長 火山島伊豆半島の恵まれた土壌で育った
当社菊芋は塊茎が大きくて甘い美味しい菊芋です。
菊芋は水溶性食物繊維【イヌリン】が主成分の
話題の健康野菜！
手軽に毎日の食生活に取り入れて頂ける
オリジナル商品です。
大人気の菊芋煎餅
えびわさび味&いか青じそ味
どちらもおつまみおやつに最高！
低カロリーも魅力です
発売日 販売中
賞味期間 4か月
内容量 50g
梱包・入数梱包入数 1ケース30袋　
小売価格 465
販売エリア 全国
原産国 日本
保存方法 常温
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分 えび、わさび
エネルギー　224kcal
たんぱく質3,1g脂質7.5g炭水化物36.1g食塩相当量1.53g
いか青じそ
エネルギー　221kcal
たんぱく質2.8g脂質6.7g炭水化物37. 5g食塩相当量1.42g
商品開発の経緯開発経緯

静岡県南箱根のかんなみの里の土壌で育った
ドイツ種品種の菊芋を手軽に美味しく食べて頂きたい商品として菊芋粉末を練り込んだお煎餅に！

伊豆産わさびの粉末を後つけしたピリっと辛いえびわさびも、香ばしいいかと青じそがほんのり香る
いか青じそ味もとても美味しく又食べたくなるっと
リピーター続出の人気商品です！
会社名 株式会社SHOUJI
担当者 田口和美
郵便番号 419-0103
本社所在地所在地 静岡県田方郡函南町軽井沢226-1
TEL 0559743944
E-Mail shouji_r.s@hotmail.com
ホームページHP https://izuｰshouji.jp/
その他 自社栽培の菊芋を使ったオリジナル商品
粉末、タブレット、お茶、乾麺等
各種取り揃えております