かんなみの里菊芋（株式会社ＳＨＯＵＪＩ）
|商品特長
|火山島伊豆半島の恵まれた土壌で育った
当社菊芋は塊茎が大きくて甘い美味しい菊芋です。
菊芋は水溶性食物繊維【イヌリン】が主成分の
話題の健康野菜！
手軽に毎日の食生活に取り入れて頂ける
オリジナル商品です。
大人気の菊芋煎餅
えびわさび味&いか青じそ味
どちらもおつまみおやつに最高！
低カロリーも魅力です
|発売日
|販売中
|賞味期間
|4か月
|内容量
|50g
|梱包・入数梱包入数
|1ケース30袋
|小売価格
|465
|販売エリア
|全国
|原産国
|日本
|保存方法
|常温
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|えび、わさび
エネルギー 224kcal
たんぱく質3,1g脂質7.5g炭水化物36.1g食塩相当量1.53g
いか青じそ
エネルギー 221kcal
たんぱく質2.8g脂質6.7g炭水化物37. 5g食塩相当量1.42g
|商品開発の経緯開発経緯
|
静岡県南箱根のかんなみの里の土壌で育った
伊豆産わさびの粉末を後つけしたピリっと辛いえびわさびも、香ばしいいかと青じそがほんのり香る
|会社名
|株式会社SHOUJI
|担当者
|田口和美
|郵便番号
|419-0103
|本社所在地所在地
|静岡県田方郡函南町軽井沢226-1
|TEL
|0559743944
|shouji_r.s@hotmail.com
|ホームページHP
|https://izuｰshouji.jp/
|その他
|自社栽培の菊芋を使ったオリジナル商品
粉末、タブレット、お茶、乾麺等
各種取り揃えております