加藤産業「２０２３年９月期連結決算 増収増益」

加藤産業（本社西宮市 加藤和也社長）は11月10日、２０２３年9月期連結決算を発表した。 それによる営業収益１兆０９９３億９１００万円（前年比６．２%増）、営業利益167億31００万円（同24.7％増）、経常利益185億０１００万円（同20.2％増）、当期純利益120億０２００万円（同6.4％増）の増収増益となった。事業別実績では常温流通事業、営業収益6815億37００万円（前期比3.8％増）、営業利益130億44００万円（同14.4％増）、低温流通事業営業収益1125億67００万円（同3.6％増）、営業利益10億1百万円（同92.3％増）、酒類流通事業営業収益2270億72００万円（同9.4%増）、営業利益17億84００万円（同98.7％増）、海外事業747億14００万円（同25.4％増）、営業利益２億94００万円（同659.9％増）、その他事業営業収益109億82００万円（同6.5％増）、営業利益4億98００万円（同1.6％）となった。加藤社長は決算内容について「コロナ行動制限解除は外食関連需要、インバウンド需要の回復と商品価格の値上げが寄与、酒類は2000億52００円と前期比9.3％増を達成した。また、低価格志向と健康志向に対応した機能性商品需要が伸びた」とコメントした。次期業績は営業収益1兆1490億円（前期比4.5％増）、営業利益170億円（同1.6％）、経常利益185億20０万（同0.1％増）、純利益138億（同15.0％）の予定。主な取り組みはデジタル技術の活用を含めた得意先との取り強化、業務の見える化の見直し及び生産性向上、ジャム生産工場（グリーンウッドファクトリー篠山工場）の稼働推進による製造機能の充実などを目指す。