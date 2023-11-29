クックパッド「食トレンド大賞・食トレンド予測」発表
執筆者：motoe
クックパッドは、日本最大のレシピサービス「クックパッド」の検索キーワードやアクセス動向、月間PV約4,000万・公式SNSのフォロワー数約900万人のニュースメディア「クックパッドニュース」などのデータを元に、2023年を象徴する料理・食材のトレンドおよび2024年の流行の兆しがある料理・食材を選出する、「食トレンド大賞2023」と「食トレンド予測2024」を発表した。「食トレンド大賞」はその年を象徴する料理・食材のトレンド、「食トレンド予測」は翌年に流行の兆しがある料理・食材のトレンドを毎年クックパッドが選出・発表しているもので、同企画は2017年より続いており、今年で7回目の開催となる。「食トレンド大賞2023」に選出された料理・食材トレンドは、大賞が「ライスペーパー」、入賞が「暗殺者のパスタ」、「進化系クロワッサン」など。「食トレンド予測2024」に選出された料理・食材トレンドは、大賞が「パリおにぎり」、入賞が「とうもろこし」、「モノクロスイーツ」など。詳細は、「食トレンド大賞2023」：https://static.cookpad.com/campaign/foodtrend/2023、「食トレンド予測2024」：https://static.cookpad.com/campaign/foodtrend/2023/forecast2024。