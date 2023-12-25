メルティーキッス優雅に香るピスタチオ（明治）
|商品特長
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雪のようなくちどけと、ミルクとカカオが織りなすクリーミーでコクのある濃厚な味わいが特長の「メルティーキッス」シリーズ初のピスタチオ味。
フランスで権威あるショコラ愛好会「Club des Croqueurs de Chocolat（クラブ・デ・クロクール・ドゥ・ショコラ）」で日本のショコラティエとして唯一受賞した経歴を持つ青木定治氏とコラボレーション。
口に入れた瞬間からとろけだす雪のようなくちどけと、くちどけとともにやさしく広がるピスタチオの香りとコクや旨味が楽しめる。
|発売日
|2024-01-09
|賞味期間
|内容量
|52g
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|オープンプライス
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|明治
|担当者
|お客様相談センター
|郵便番号
|104-0031
|本社所在地所在地
|東京都中央区京橋2-4-16
|TEL
|0120-041-082
|ホームページHP
|https://www.meiji.co.jp/
|その他