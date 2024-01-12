ザバス ＭＩＬＫ ＰＲＯＴＥＩＮ ヨーグルト脂肪０ バニラ風味（明治）

     

商品特長

「ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト脂肪0 バニラ風味」は、カラダづくりに役立つミルクプロテインを1個あたり15g配合したヨーグルト。高たんぱくでありながら、なめらかなヨーグルトの食感と甘さひかえめなバニラ風味を楽しむことができる。運動を通じてカラダづくりをしている方にもおすすめの脂肪0タイプ※で、運動後だけでなく朝食や間食シーンなどいつでも手軽に取り入れることができる。

※「脂肪0」とは、脂質0.5g未満／100gのものです（食品表示基準）
発売日 2024年1月16日
賞味期間  
内容量 125g
梱包・入数梱包入数  
小売価格 183円（税込）
販売エリア 全国
原産国  
保存方法 要冷蔵10℃以下
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 乳製品
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 株式会社 明治
担当者  
郵便番号 104-8306
本社所在地所在地 東京都中央区京橋二丁目2番1号
TEL 0120-598-369
E-Mail  
ホームページHP https://www.meiji.co.jp/
その他  