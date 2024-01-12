ザバス ＭＩＬＫ ＰＲＯＴＥＩＮ ヨーグルト脂肪０ バニラ風味（明治）
|商品特長
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「ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト脂肪0 バニラ風味」は、カラダづくりに役立つミルクプロテインを1個あたり15g配合したヨーグルト。高たんぱくでありながら、なめらかなヨーグルトの食感と甘さひかえめなバニラ風味を楽しむことができる。運動を通じてカラダづくりをしている方にもおすすめの脂肪0タイプ※で、運動後だけでなく朝食や間食シーンなどいつでも手軽に取り入れることができる。
※「脂肪0」とは、脂質0.5g未満／100gのものです（食品表示基準）
|発売日
|2024年1月16日
|賞味期間
|内容量
|125g
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|183円（税込）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|要冷蔵10℃以下
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|乳製品
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|株式会社 明治
|担当者
|郵便番号
|104-8306
|本社所在地所在地
|東京都中央区京橋二丁目2番1号
|TEL
|0120-598-369
|ホームページHP
|https://www.meiji.co.jp/
|その他