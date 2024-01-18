ミニカップ キャラメルロイヤルミルクティー（ハーゲンダッツ ジャパン）

     

商品特長

カフェで定番メニューのロイヤルミルクティーにキャラメルを加えた、人気のカスタイマイズドリンクの味わいを表現。

“アッサム”と“ディンブラ”2種類の茶葉を使用した風味豊かなロイヤルミルクティーアイスクリームを食べ進めると、とろーりとろけるキャラメルソースが現れ、コク深いロイヤルミルクティーと徐々に混ざり合うキャラメルの味わいの変化が楽しめる。
発売日 2024-02-20
賞味期間  
内容量 110ml
梱包・入数梱包入数  
小売価格 351円（希望小売価格：消費税込み）※軽減税率適用
販売エリア 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分 無脂乳固形分：9.0%
乳脂肪分：13.0%
卵脂肪分：0.7%
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 ハーゲンダッツジャパン
担当者 お客様相談室
郵便番号 153-0051
本社所在地所在地 東京都目黒区上目黒2-1-1
TEL 0120-190-821
E-Mail  
ホームページHP  
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