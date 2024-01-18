ミニカップ キャラメルロイヤルミルクティー（ハーゲンダッツ ジャパン）
|商品特長
|
カフェで定番メニューのロイヤルミルクティーにキャラメルを加えた、人気のカスタイマイズドリンクの味わいを表現。
“アッサム”と“ディンブラ”2種類の茶葉を使用した風味豊かなロイヤルミルクティーアイスクリームを食べ進めると、とろーりとろけるキャラメルソースが現れ、コク深いロイヤルミルクティーと徐々に混ざり合うキャラメルの味わいの変化が楽しめる。
|発売日
|2024-02-20
|賞味期間
|内容量
|110ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|351円（希望小売価格：消費税込み）※軽減税率適用
|販売エリア
|全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|無脂乳固形分：9.0%
乳脂肪分：13.0%
卵脂肪分：0.7%
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ハーゲンダッツジャパン
|担当者
|お客様相談室
|郵便番号
|153-0051
|本社所在地所在地
|東京都目黒区上目黒2-1-1
|TEL
|0120-190-821
|ホームページHP
|その他