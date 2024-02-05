豚からの素（ダイショー）

商品特長

小麦粉・米粉などを用いサクッとした食感に仕上がる「から揚げ粉」、しょうゆに青森県産りんご果汁の甘みと高知県産黄金生姜の風味を効かせた「下味調味液」、しょうゆに高知県産黄金生姜の風味、にんにく・オニオンのコク、コチュジャンの隠し味を加え、酸味の効いたピリ辛味でさっぱりと仕上げる「生姜香る香味甘酢だれ」の3点がセットになった専用調味料。豚ロースうす切り肉を用いればパリパリとした食感が楽しめ、豚小間肉を用いれば手軽に作れ、厚切り肉なら肉の旨みを感じる一品が味わえる