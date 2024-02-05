豚からの素（ダイショー）
|商品特長
|小麦粉・米粉などを用いサクッとした食感に仕上がる「から揚げ粉」、しょうゆに青森県産りんご果汁の甘みと高知県産黄金生姜の風味を効かせた「下味調味液」、しょうゆに高知県産黄金生姜の風味、にんにく・オニオンのコク、コチュジャンの隠し味を加え、酸味の効いたピリ辛味でさっぱりと仕上げる「生姜香る香味甘酢だれ」の3点がセットになった専用調味料。豚ロースうす切り肉を用いればパリパリとした食感が楽しめ、豚小間肉を用いれば手軽に作れ、厚切り肉なら肉の旨みを感じる一品が味わえる
|発売日
|2024年2月1日
|賞味期間
|内容量
|93g(から揚げ粉：30g、下味用調味液：18g、生姜香る香味甘酢だれ：45g)
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|237円
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|調味料
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|ダイショー
|担当者
|郵便番号
|130-0014
|本社所在地所在地
|東京都墨田区亀沢１丁目17-3
|TEL
|(03)3626-9321
|ホームページHP
|https://www.daisho.co.jp
|その他