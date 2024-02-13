ぼてぢゅう 極太濃厚焼そば（明星）

     

商品特長 1. 麺：ソースの絡みが良く、もちもちとした食感の極太麺。
2. ソース：ウスターソースに豚とトマトの旨みを加え、豚バラの香りとトマトソースオイルで香ばしく仕上げた甘コクソース。
3. 特製マヨ：お店のガリマヨをイメージした、ガーリック風味が特徴の白いマヨソース。
4. かやく：定番のキャベツと、食べ応えのあるダイス肉。
5. ふりかけ：あおさ、紅生姜、赤唐辛子を組み合わせたふりかけと、新たに追加した風味豊かなかつお節パック。
発売日 2024年2月12日
賞味期間  
内容量 177g(めん130g)
梱包・入数梱包入数  
小売価格 306円(税別)
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 生麺・乾麺・冷凍麺
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 明星食品
担当者  
郵便番号 151-8507
本社所在地所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-50-11
TEL 0120-585-328
E-Mail  
ホームページHP https://www.myojofoods.co.jp
その他  