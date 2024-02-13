ぼてぢゅう 極太濃厚焼そば（明星）
|商品特長
|1. 麺：ソースの絡みが良く、もちもちとした食感の極太麺。
2. ソース：ウスターソースに豚とトマトの旨みを加え、豚バラの香りとトマトソースオイルで香ばしく仕上げた甘コクソース。
3. 特製マヨ：お店のガリマヨをイメージした、ガーリック風味が特徴の白いマヨソース。
4. かやく：定番のキャベツと、食べ応えのあるダイス肉。
5. ふりかけ：あおさ、紅生姜、赤唐辛子を組み合わせたふりかけと、新たに追加した風味豊かなかつお節パック。
|発売日
|2024年2月12日
|賞味期間
|内容量
|177g(めん130g)
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|306円(税別)
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|生麺・乾麺・冷凍麺
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|明星食品
|担当者
|郵便番号
|151-8507
|本社所在地所在地
|東京都渋谷区千駄ヶ谷3-50-11
|TEL
|0120-585-328
|ホームページHP
|https://www.myojofoods.co.jp
|その他