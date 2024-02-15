ＮＩＴＥ「微生物の取扱いに関するシンポジウム」開催

製品評価技術基盤機構（NITE、理事長：長谷川史彦、本所：東京都渋谷区西原）は3月8日に国際生命科学研究機構（ILSI Japan）食品微生物研究部会と共催で、微生物の取扱いに関する法令、規制、最新の動向について紹介するシンポジウムを開催する。同シンポジウムでは、食品業界やその他微生物の検査等に関わる方々に対し、微生物検査に関する注意点、最新情報、関連法令等を伝えることを目的に、農林水産省、厚生労働省、および専門家に有益な情報を紹介するという。プログラム等詳細情報は、ILSI Japan Webサイト（https://ilsijapan-org.prm-ssl.jp/ILSIJapan/LEC/SM2024/SM2024.php）【概要】■名称：ILSI Japan・NITE合同公開シンポジウム 2024～食品産業において求められる微生物検査と法令対応～ ■開催日時：2024年3月8日 13:10～17:35 ■形式：対面形式（※オンライン無し） ■共催：国際生命科学研究機構（ILSI Japan）食品微生物研究部会・製品評価技術基盤機構（NITE） ■会場：三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Center 大ホール（神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地） ■定員：150名（先着） ■参加費：ILSI Japan会員の個人、企業の方（講演資料を含む）：4,000円／一般企業・個人・その他の方（講演資料を含む）：6,000円／講演資料のみ：3,000円 ■申込期間：1月26日～2月27日 ■申込方法：事前参加登録（事前申込のみ）