ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ バナナ・オレ風味（森永乳業）

商品特長

森永製菓とコラボした「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ」シリーズのプロテインドリンク。 仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されている機能性関与成分GABAを配合した機能性表示食品で、1本でタンパク質を10g摂取が可能。 プロテイン特有の渋味が抑えられた、飲みやすく続けやすい優しい甘さのバナナ・オレ風味。