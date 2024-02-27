ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ バナナ・オレ風味（森永乳業）
|商品特長
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森永製菓とコラボした「ｉｎＰＲＯＴＥＩＮ」シリーズのプロテインドリンク。
仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されている機能性関与成分GABAを配合した機能性表示食品で、1本でタンパク質を10g摂取が可能。
プロテイン特有の渋味が抑えられた、飲みやすく続けやすい優しい甘さのバナナ・オレ風味。
|発売日
|2024-03-05
|賞味期間
|150日間
|内容量
|240ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格：184円（税別）
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|要冷蔵 10℃以下
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|ソフトドリンク
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|森永乳業
|担当者
|お客さま相談室
|郵便番号
|108-8384
|本社所在地所在地
|東京都港区芝5-33-1(森永プラザビル本館)
|TEL
|0120- 369-744
|ホームページHP
|https://www.morinagamilk.co.jp
|その他