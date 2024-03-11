日清マグヌードル（日清食品）
|商品特長
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カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2を強化した栄養機能食品にリニューアルされた「日清マグ」シリーズ。
新キャラクターの「Mr.マグ」がパッケージや "なると" に登場して食卓を盛り上げるほか、出来上がりまでの時間を楽しく過ごせるよう、内袋には "おみくじ"、トレーには "迷路" をデザイン。
チキンのうまみをきかせたコンソメしょうゆ味（２食）と魚介のうまみをきかせたシーフード味（2食）の4食入り。
|発売日
|2024-03-25
|賞味期間
|内容量
|94g (麺80g)
|梱包・入数梱包入数
|1ケース12パック (1パック4食入)×2合わせ
|小売価格
|希望小売価格：259円 (1パック / 税別)
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|即席麺
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|日清食品
|担当者
|郵便番号
|160-8524
|本社所在地所在地
|東京都新宿区新宿6-28-1
|TEL
|0120-923-301
|ホームページHP
|https://www.nissin.com
|その他