日清マグヌードル（日清食品）

     

商品特長

カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2を強化した栄養機能食品にリニューアルされた「日清マグ」シリーズ。

新キャラクターの「Mr.マグ」がパッケージや "なると" に登場して食卓を盛り上げるほか、出来上がりまでの時間を楽しく過ごせるよう、内袋には "おみくじ"、トレーには "迷路" をデザイン。

チキンのうまみをきかせたコンソメしょうゆ味（２食）と魚介のうまみをきかせたシーフード味（2食）の4食入り。
発売日 2024-03-25
賞味期間  
内容量 94g (麺80g)
梱包・入数梱包入数 1ケース12パック (1パック4食入)×2合わせ
小売価格 希望小売価格：259円 (1パック / 税別)
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 即席麺
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 日清食品
担当者  
郵便番号 160-8524
本社所在地所在地 東京都新宿区新宿6-28-1
TEL 0120-923-301
E-Mail  
ホームページHP https://www.nissin.com
その他  