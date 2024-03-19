イーガンズ ボンダーズブレンド（国分グループ本社）
|商品特長
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1852年に創立したP. & H. Egan社が造るアイリッシュウイスキー。ファーストフィルバーボン樽、オーク新樽、ピノー・デ・シャラント樽、ペドロヒメネス樽で原酒を熟成。ココナッツ、バニラ、クレームブリュレ、デーツなど複雑で華やかな風味が感じられる。クセがないバランス感はハイボールに最適で、和洋中さまざまな食事に合わせやすく、上質で絶妙なバランス感が特長。
アイリッシュウイスキー「イーガンズ」の新たなラインアップ。
|発売日
|2024-04-01
|賞味期間
|内容量
|700ml
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格： 4,000円（税別）
|販売エリア
|アイルランド
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|酒類
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|国分グループ本社
|担当者
|マーケティング・商品統括部
|郵便番号
|103-8241
|本社所在地所在地
|東京都中央区日本橋1-1-1
|TEL
|03-3276-4125
|ホームページHP
|https://www.kokubu.co.jp/
|その他