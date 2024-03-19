イーガンズ　ボンダーズブレンド（国分グループ本社）

     

商品特長

1852年に創立したP. & H. Egan社が造るアイリッシュウイスキー。ファーストフィルバーボン樽、オーク新樽、ピノー・デ・シャラント樽、ペドロヒメネス樽で原酒を熟成。ココナッツ、バニラ、クレームブリュレ、デーツなど複雑で華やかな風味が感じられる。クセがないバランス感はハイボールに最適で、和洋中さまざまな食事に合わせやすく、上質で絶妙なバランス感が特長。

アイリッシュウイスキー「イーガンズ」の新たなラインアップ。
発売日 2024-04-01
賞味期間  
内容量 700ml
梱包・入数梱包入数  
小売価格 希望小売価格： 4,000円（税別）
販売エリア アイルランド
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 酒類
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 国分グループ本社
担当者 マーケティング・商品統括部
郵便番号 103-8241
本社所在地所在地 東京都中央区日本橋1-1-1
TEL 03-3276-4125
E-Mail  
ホームページHP https://www.kokubu.co.jp/
その他  