イーガンズ　ボンダーズブレンド（国分グループ本社）

商品特長

1852年に創立したP. & H. Egan社が造るアイリッシュウイスキー。ファーストフィルバーボン樽、オーク新樽、ピノー・デ・シャラント樽、ペドロヒメネス樽で原酒を熟成。ココナッツ、バニラ、クレームブリュレ、デーツなど複雑で華やかな風味が感じられる。クセがないバランス感はハイボールに最適で、和洋中さまざまな食事に合わせやすく、上質で絶妙なバランス感が特長。 アイリッシュウイスキー「イーガンズ」の新たなラインアップ。