リポビタンキッズゼリー ひとくちタイプ（大正製薬）
|商品特長
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成長期の子どもに必要な栄養素を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）「リポビタンキッズゼリー」シリーズの一口タイプ（生菓子）。
ぶどう風味＆もも風味とミックスフルーツ風味＆りんご風味の2種類。
風味に限らず内容成分にもこだわり、アレルゲン（28品目）・カフェイン・保存料・酸化防止剤がフリーで、カルシウムやビタミン、ぶどう糖を配合。蒟蒻を使用せずゲル化剤を工夫することで、食べやすく工夫されている。
10個入り個包装。
|発売日
|2024-04-15
|賞味期間
|内容量
|1袋（10個入り）
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格：259円（消費税込）
|販売エリア
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|大正製薬
|担当者
|郵便番号
|170-8633
|本社所在地所在地
|東京都豊島区高田3丁目24番1号
|TEL
|03-3985-1800
|ホームページHP
|https://brand.taisho.co.jp/
|その他