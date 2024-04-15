リポビタンキッズゼリー　ひとくちタイプ（大正製薬）

     

商品特長

成長期の子どもに必要な栄養素を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）「リポビタンキッズゼリー」シリーズの一口タイプ（生菓子）。

ぶどう風味＆もも風味とミックスフルーツ風味＆りんご風味の2種類。

風味に限らず内容成分にもこだわり、アレルゲン（28品目）・カフェイン・保存料・酸化防止剤がフリーで、カルシウムやビタミン、ぶどう糖を配合。蒟蒻を使用せずゲル化剤を工夫することで、食べやすく工夫されている。

10個入り個包装。
発売日 2024-04-15
賞味期間  
内容量 1袋（10個入り）
梱包・入数梱包入数  
小売価格 希望小売価格：259円（消費税込）
販売エリア  
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 大正製薬
担当者  
郵便番号 170-8633
本社所在地所在地 東京都豊島区高田3丁目24番1号
TEL 03-3985-1800
E-Mail  
ホームページHP https://brand.taisho.co.jp/
その他  