炙りの達人（岩谷産業）

商品特長

① 火切れが良く安全・安心

従来品（イワタニカセットガス“クッキングトーチバーナー”）に比べ、点火レバーを離してから消火にかかる時間が短くなった。傾けてもガスが商品内部に滞らない設計で、点火レバーから手を離すと同時に消火。火切れがよく安全・安心に、料理に合わせて自在に使用できる。

② ロックつまみ搭載の安全設計

商品側部にロックつまみを搭載。使わないときにロックができることで、誤作動の心配なく安全に使用できる。

③ 炎の形、自由自在！

炎調節つまみを搭載しており、細くとがった炎ややわらかく広がった炎など料理に合わせて炎の形を調整できる。