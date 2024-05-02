炙りの達人（岩谷産業）
|商品特長
|
① 火切れが良く安全・安心
|発売日
|2024年4月30日より順次発売
|賞味期間
|内容量
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|オープン
|販売エリア
|全国
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|食品機械・包装・資材
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|岩谷産業
|担当者
|郵便番号
|105-8458
|本社所在地所在地
|東京都港区西新橋 ３丁目21番8号
|TEL
|03-5405-5851
|ホームページHP
|https://www.iwatani.co.jp/jpn/
|その他
|商品名：カセットガスクッキングトーチバーナー「炙りの達人」
希望小売価格：オープン
型式：CB-TC-CKWH
本体サイズ：(幅) 39×(奥行) 160×(高) 98㎜
本体重量：約201ｇ
最大火炎温度：約1,400℃
カラー：本体 - ウォームグレー ロックつまみ、点火レバー、炎調節つまみ - グレー
連続燃焼時間（※）：・イワタニカセットガス使用時：約110分 ・イワタニカセットガスパワーゴールド使用時：約90分
生産国：日本