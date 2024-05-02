炙りの達人（岩谷産業）

     

商品特長

①　火切れが良く安全・安心
従来品（イワタニカセットガス“クッキングトーチバーナー”）に比べ、点火レバーを離してから消火にかかる時間が短くなった。傾けてもガスが商品内部に滞らない設計で、点火レバーから手を離すと同時に消火。火切れがよく安全・安心に、料理に合わせて自在に使用できる。
②　ロックつまみ搭載の安全設計
商品側部にロックつまみを搭載。使わないときにロックができることで、誤作動の心配なく安全に使用できる。
③　炎の形、自由自在！
炎調節つまみを搭載しており、細くとがった炎ややわらかく広がった炎など料理に合わせて炎の形を調整できる。
発売日 2024年4月30日より順次発売
賞味期間  
内容量  
梱包・入数梱包入数  
小売価格 オープン
販売エリア 全国
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 食品機械・包装・資材
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 岩谷産業
担当者  
郵便番号 105-8458
本社所在地所在地 東京都港区西新橋 ３丁目21番8号
TEL 03-5405-5851
E-Mail  
ホームページHP https://www.iwatani.co.jp/jpn/
その他 商品名：カセットガスクッキングトーチバーナー「炙りの達人」
希望小売価格：オープン
型式：CB-TC-CKWH
本体サイズ：(幅) 39×(奥行) 160×(高) 98㎜
本体重量：約201ｇ
最大火炎温度：約1,400℃
カラー：本体 - ウォームグレー　ロックつまみ、点火レバー、炎調節つまみ - グレー
連続燃焼時間（※）：・イワタニカセットガス使用時：約110分　・イワタニカセットガスパワーゴールド使用時：約90分
生産国：日本