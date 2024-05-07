ＫＯＹＯＩＮＯコヨイノ 北海道産鮭皮チップス（国分北海道）
|商品特長
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廃棄されることが多い鮭皮を有効活用したサステナブルなチップス。
国分グループ本社(株)と資本業務提携した(株)ヨシムラ・フード・HDのグループ企業である(株)ヤマニ野口水産独自のノンフライ製法で香ばしく焼き上げた商品で、たんぱく質を豊富に含み、カリカリとした歯ごたえが特長。
素材本来の味が口いっぱいに広がり、噛みしめるごとに旨味が増すプレーンと、香辛料の奥深い後味がやみつきになる刺激的なブラックペッパーの2種を展開。
|発売日
|2024-05-10
|賞味期間
|120日
|内容量
|22g
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格：北海道内 460円（税別）
|販売エリア
|北海道限定（北海道内観光地売店、道の駅、空港・ホテル売店など）
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|国分北海道
|担当者
|地域共創部 商品共創課
|郵便番号
|064-0806
|本社所在地所在地
|札幌市中央区南6条西9丁目 1018番地3
|TEL
|011-350-6309
|ホームページHP
|その他