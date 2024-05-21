絶品かっぱえびせん 花藻塩と燻製唐辛子味（カルビー）

     

商品特長 ●通常の「かっぱえびせん」よりも濃厚なえびの風味が感じられ、食べ応えのある大きく堅めの生地に、こだわりの塩｢花藻塩｣と、塩で引き立つ「燻製唐辛子」を組み合わせた絶品の味わい。
●パッケージは、黒い皿に載せたこだわりの素材画像を大きく配置。素材へのこだわりと黒で引き締めた大人の上質感を演出。
発売日 2024年5月27日(月)/2024年6月3日(月)
賞味期間  
内容量 60g
梱包・入数梱包入数  
小売価格 オープン(想定価格 税込160円前後)
販売エリア 全国のコンビニエンスストア/全国のコンビニエンスストア以外の店舗
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 カルビー
担当者  
郵便番号 100-0005
本社所在地所在地 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22F
TEL 03-5220-6226
E-Mail  
ホームページHP https://www.calbee.co.jp
その他  