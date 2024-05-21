絶品かっぱえびせん 花藻塩と燻製唐辛子味（カルビー）
|商品特長
|●通常の「かっぱえびせん」よりも濃厚なえびの風味が感じられ、食べ応えのある大きく堅めの生地に、こだわりの塩｢花藻塩｣と、塩で引き立つ「燻製唐辛子」を組み合わせた絶品の味わい。
●パッケージは、黒い皿に載せたこだわりの素材画像を大きく配置。素材へのこだわりと黒で引き締めた大人の上質感を演出。
|発売日
|2024年5月27日(月)/2024年6月3日(月)
|賞味期間
|内容量
|60g
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|オープン(想定価格 税込160円前後)
|販売エリア
|全国のコンビニエンスストア/全国のコンビニエンスストア以外の店舗
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|カルビー
|担当者
|郵便番号
|100-0005
|本社所在地所在地
|東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22F
|TEL
|03-5220-6226
|ホームページHP
|https://www.calbee.co.jp
|その他